Уночі окупанти атакували Україну "Шахідами": ЗСУ знищили всі
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
У ніч на 26 січня російські окупанти випустили 24 дрони-камікадзе по Україні. Наші сили ППО спрацювали на відмінно.
Велику кількість "Шахідів" переважно знищили у центрі країни. Таким чином, Збройні Сили потужно дають відсіч ворогу.
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Росія атакувала Україну дронами
У ніч на 26 січня загарбники відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр",
– зазначили захисники.
Нічна загроза ударів по Україні
- У багатьох областях України ввечері 25 січня оголошували повітряну тривогу. Наші військові повідомляли про "Шахіди" та швидкісні ракети в небі.
- Одразу після півночі тривогу оголошували у Києві, а також у Київській та Чернігівській областях. О 00:45 сирени залунали ще й у Вінницькій, а в 01:20 – у Житомирській області.
- Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що є влучання у промислове підприємство. На щастя, обійшлось без жертв.
Кількість ракетоносіїв збільшилася
Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь" – розповіла, що 24 січня кількість ракетоносіїв збільшилася. Загальний залп ракет – 28 "Калібрів" напоготові.
Наразі абсолютної готовності ворога не фіксують. Однак вона може бути підвищена за декілька годин.
"Серед 11 кораблів 3 надводних і підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28", – наголосила Гуменюк.