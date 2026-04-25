Уночі Росія запустила по Україні 666 повітряних цілей: основний напрямок удару – Дніпро

Країна-агресорка здійснила черговий масований комбінований обстріл українських міст. Усього фіксувалося 666 повітряних цілей, серед яких балістичні й крилаті ракети, а також велика кількість дронів.

Про подробиці масованої ворожої атаки розповіли у Повітряних силах.

Що росіяни запускали на Україну?

Окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури, застосовуючи ударні дрони, ракети повітряного, морського й наземного базування.

Основною ціллю країни-агресорки цієї ночі стало місто Дніпро. Також противник тероризував Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину й Київщину.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА),

– мовиться у повідленні ПС.

12 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (райони пуску – Міллерово, Курськ, Єйськ, Росія; ТОТ АР Крим);

29 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (район пуску – Брянська область, Росія);

5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків – акваторія Каспійського моря);

619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотників інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія; Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них – "Шахеди".

Скільки ворожих цілей вдалося збити?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Збиті цілі

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 610 повітряних цілей: 30 ракет і 580 безпілотників різних типів. Серед них – 26 крилатих ракет Х-101 та 4 ракети "Калібр".

Водночас зафіксовано влучання 13 ракет і 36 ударних дронів на 23 об'єктах, а також падіння уламків збитих БпЛА у 9 місцях.

Інформацію щодо ще чотирьох ракет уточнюють – даних про їхні влучання наразі немає. При цьому у Повітряних силах зауважили, що атака триває через нові групи ударних дронів у небі України.

Важливо! Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія може наростити кількість масованих атак до семи на місяць. Військовий експерт Анатолій Храпчинський в коментарі для 24 Каналу зазначив, що така загроза реальна і спрямована на виснаження української ППО.

Які наслідки обстрілів?

У Дніпрі пошкоджені житлові будинки, підприємства й об'єкт промислової інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі. Частково зруйнований 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок. На жаль, відомо щонайменше про 18 постраждалих, їхня кількість може зростати.

Унаслідок влучань на Одещині зруйновано три одноповерхові будинки, господарську споруду та пошкоджено сім автомобілів – виникла пожежа, яку згодом загасили рятувальники. За попередніми даними, поранено двох людей.

Під ударом була й Біла Церква, де виникли пожежа й задимлення, через що місцевих закликали зачиняти вікна й двері. У Харкові теж фіксували значні руйнування, двоє людей постраждали.