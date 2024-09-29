Уночі росіяни атакували Одещину "Шахедами": чи є руйнування та постраждалі

Уночі 29 вересня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася Одещина, де зафіксували пошкодження інфраструктури.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, у будинках пошкоджено дах і скління.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Одещині

Уночі в Одесі чули потужний вибух. Зранку Кіпер повідомив, що область вкотре опинилася під атакою дронів-камікадзе. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

Так, в Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.

У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання.

На щастя, загиблих чи постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

Загалом, під час атаки 29 вересня окупанти запустили по території України 20 БпЛА. Сили ППО провели потужну бойову роботу і збили 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Ще 5 безпілотників було локаційно втрачено.