Уночі росіяни відкрили вогонь у бік Попасної та Лисичанська: наслідки обстрілів

У Сєвєродонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають з вечора 12 березня. Крім цього, окупанти гатили і у міста поблизу.

Так, у тому регіоні уночі на 13 березня окупанти відкрили вогонь у бік Попасної та Лисичанська. Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА.

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Наслідки обстрілів окупантів

Так, у Лисичанську орки пошкодили газовід та декілька будинків.

орки пошкодили газовід та декілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило 4 будинки;

У Попасній пожежа внаслідок обстрілу сталася у 5 домах, ще один будинок повністю зруйнували. У також місті перебито газовід. Кількість жертв наразі уточнюється.

Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючи вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву – жінок та дітей, старих. Росіяни знищують всіх, не зволікаючи,

– написав Гайдай.

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