Уночі Україну атакували 20 "Шахедами": скільки вдалось знищити

4 квітня 2024, 07:26
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти випустили орієнтовно 20 безпілотників, з яких більшість збили.

На жаль, є влучання в Харкові, там щонайменше 4 загиблих. Росія запустила по місту 6 безпілотників та завдала повторного удару там, де рятувальники ліквідовували наслідки. 

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Що відомо про атаку росіян

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено,
  – розповіли військові. 

Тільки внаслідок прильотів по Харкову четверо людей загинули. З них троє – рятувальники. Адже приїхали на виклик, а Росія завдала повторного удару.

Росія атакувала Харків "Шахедами"

  • Міський голова Ігор Терехов про перші вибухи повідомив орієнтовно о 1:08 4 квітня.
  • Він зазначив, що один з дронів влучив у 14-поверхову багатоповерхівку. Це призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, до пошкодження зовнішньої стіни. Саме там загинула жінка та є поранені.
  • Згодом Росія завдала повторної атаки, забравши життя трьох рятувальників. Один рятувальник та правоохоронець поранені, серед постраждалих – медсестра швидкої, яка приїхала надати допомогу пораненим.
  • Вже о 7:15 4 квітня кількість поранених збільшилась до 12. У людей поранення різного ступеня важкості. 

Автор: Діана Квасневська