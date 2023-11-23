До рейтингу УП-100 потрапив міський голова Львова Андрій Садовий

Видання "Українська правда" вперше за 23 роки свого існування сформувало список лідерів України УП-100 "Лідерство в умовах війни". До нього потрапило безліч впливових діячів сучасності, зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий.

В "Українській правді" зазначають, що УП-100 відрізняється від інших, які визначають заможність або впливовість тих, хто може до нього потрапити. У виданні на перше місце поставили важливу рису людського характеру – лідерство.

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"Наша команда щиро вважає, що люди, які змогли взяти на себе відповідальність, які робили більше, ніж навіть вони самі від себе очікували, допомагають нашій країні вистояти в найважливішій історичній битві за право бути. Бо для лідерства неважливі посади, статус чи гроші. Найяскравіший доказ цьому – історія невідомого українського прикордонника з острова Зміїний", – наголошують в "Українській правді".

До рейтингу потрапив Андрій Садовий

Цікаво, що до кожного з героїв рейтингу опис писали різні люди. Так, про Андрія Садового, котрий у категорії "Державне управління", написала його дружина Катерина Кіт-Садова. Вона наголосила, що для міського голови важливі люди. Ті для кого та з ким він працює. Також для нього важливі люди, які вміють уявляти, здатні реалізовувати уявне та для яких справою честі є служіння громаді Львова.

Звучить трохи пафосно, але я не знаю, як спростити вимоги Андрія. "За кожною справою має бути людина, яка нею живе і в ній розвивається. По-іншому це не працює",

– додала Катерина Кіт-Садова.

Вона зазначила, що не дивується, що нинішня команда Андрія Садового відкрила Unbroken – Національний реабілітаційний центр – через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. За словами Катерини Кіт-Садової, цей Центр – втілення людяності в житті у житті як Львова, так і України.

Готувався до повномасштабного вторгнення

Дружина Андрія Садового пригадує літо 2021 року та активність чоловіка, яка почала її тривожити. Їй почало здаватися, що він готується до чогось. Відтак, вона спитала: "Що то ви так готуєтесь, як до війни?!".

Пригадує, що на це поміж іншим він спокійно, але твердо відповів: "Війна вже є. Зараз лише на Сході. Але ми маємо бути готові, що вона прийде й сюди".

Жити, бути готовим до всього і працювати, втричі більше,

– сказав Андрій Садовий на питання, що робити.

Катерина Кіт-Садова додала, що 24 лютого 2022 року вона все одно пережила з заціпенінням. Утім, вийшла з нього вона з готовим рецептом оцього "як бути" – жити і працювати, працювати, працювати.

Зауважимо, що до рейтингу у цій категорії також потрапили Володимир Зеленський, Михайло Федоров, Дмитро Кулеба, Сергій Кислиця, Рустем Умєров, Олексій Данілов, Оксана Маркарова, Ігор Смілянський, Віталій Кім, Олександр Кубраков, Роман Лозинський, Антон Дробович, Борис Філатов і Сергій Марченко.