Уперше на рівні президентів: ЗМІ анонсували зустріч Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна

У листопаді лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом. Це буде першою їхньою особистою зустріччю після інавгурації останнього.

Китайські чиновники наразі займаються підготовкою поїздки Сі Цзіньпіна у Південно-Східну Азію. Саме під час неї, ймовірно, відбудеться зустріч з Байденом.

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У листопаді, ймовірно, відбудеться зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

За словами посадовців, які брали участь у підготовці поїздки Сі Цзіньпіна, він спершу повинен завершити з'їзд партії, а вже потім, ймовірно, візьме участь у саміті лідерів країн "Групи 20" на індонезійському острові Балі 15 – 16 листопада. Очікується, що звідти Сі Цзіньпін поїде до Бангкока, щоб взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Окрім цього, наразі частина підготовки досі перебуває на ранній стадії та може бути змінена. Мовиться про можливу ​​зустріч Сі Цзіньпіна та Байдена. Вона може відбутися під час одного із самітів.

Китай підтримує Індонезію та Таїланд як господарів двох конференцій і готовий працювати з усіма сторонами, щоб просувати конференцію для досягнення позитивних результатів,

– відповіли в МЗС Китаю на запитання по майбутні поїздки Сі Цзіньпіна.

Водночас у Білому домі поки утримуються від коментарів. Його офіційний представник повідомив, що лідери Китаю та США обговорили можливу особисту зустріч під час телефонної розмови, яка відбулася нещодавно.

У Білому домі також заявили, що Китай продовжує робити провокативні, дестабілізаційні та безпрецедентні кроки у зв'язку з поїздкою спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Проте Сполучені Штати продовжують дотримуватися політики "одного Китаю" та не підтримують незалежності острова.

Водночас вони мають намір поглиблювати зв'язки з Тайванем, попри протести Пекіна. У наступні тижні та місяці Сполучені Штати планують робити кроки щодо збереження стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні через дії Китаю. Також США мають намір у наступні кілька тижнів відправляти кораблі своїх Військово-морських сил до Тайванської протоки.

У Білому домі зазначили, що конкретних домовленостей про можливу особисту зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна поки немає. Проте найближчим часом у США планують оприлюднити амбітну дорожню карту торгових переговорів з Тайванем.

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