Уперше за час роботи: ВАКС відправив у в'язницю корупціонера

Антикорупційний суд вперше виніс вирок про позбавлення волі для підозрюваного у корупції. Суд відправив у в'язницю колишнього керівника філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Перший вирок з тюремним засудженням Вищий антикорупційний суд схвалив 28 жовтня. Його винесли попередньо затвердивши угоду з фігурантом.

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Який вирок виніс суд

Обвинувачений визнав свою вину та погодився на угоду зі слідством. Так він зменшив строк реального покарання з 6 років в'язниці до 3,5 років. Крім того, фігуранта позбавили правила обіймати певні посади впродовж 3 років. Також він має сплатити 8 500 гривень штрафу.

Такий вирок ВАКС вкотре підтверджує, що інститут угод в Україні дійсно працює. Розуміючи невідворотність покарання, викриті посадовці визнають свою вину, укладають угоду, відшкодовують збитки або надають цінні покази, за що й отримують менш суворе покарання,

– наголосили в НАБУ.

Деталі справи

За даними обвинувачення, впродовж листопада – грудня 2019 року директор філії "Державної продовольчо-зернової корпорації" без дозволу власника організував відвантаження зерна, яке було на балансі державної корпорації. Так, зерно вартістю майже 15 мільйонів гривень дісталося комерційним структурам.