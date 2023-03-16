У Ростові палало управлінні ФСБ: в ОП дотепно відреагували

У Ростові-на-Дону 16 березня прогримів потужний вибух в Прикордонному управлінні ФСБ. На місці інциденту спалахнула пожежа. В Офісі Президента заявили, що з задоволенням спостерігають.

У Росії триває сезон пожеж. Ростовська область – в епіцентрі вибухів. Туди регулярно навідується "бавовна". Окрім того, 16 березня епічно спалахнула будівля Прикордонного управління ФСБ у Ростовській області.

Зверніть увагу У Бєлгороді знову "тривожно": після вибухів біля ТЕЦ та залізничної станції щось горить

Михайло Подоляк зауважив, що у Росії відбувається перехід до великого внутрішнього конфлікту. Україна – не втручається. Водночас спостерігати – цікаво.

Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Росії, зокрема, в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Росії до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає,

– мовиться у повідомленні.

Вибух у Ростові-на-Дону

Будівля прикордонного управління ФСБ у Ростовській області запалала 16 березня. Спершу пролунав вибух. Він був настільки сильним, що очевидці розповідають: дах фактично піднявся, а вікна – повилітали. Офіційна версія влади – "коротке замикання" електропроводки.

Водночас місцеві жителі не вірять у це. Вони – налякані та істерикують у соцмережах.