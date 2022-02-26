Управління тактичною авіацією Росією відбувається з території Білорусі та Криму

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив нові деталі про атаку російських військ на Україну.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та тимчасово окуповано території Криму.

Важливо Понад 500 броньованих машин, 100 танків, 14 літаків і навіть БУК: скільки вже втратила Росія

Так, у районі Мозиря перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі Шумське та ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у районі Косівщина.

Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.