Упродовж 20 березня було евакуйовано понад 7 тисяч людей, – ОП

Завдяки евакуаційним маршрутам, які працювали впродовж неділі, 20 березня, вдалося врятувати 7295 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До теми 26 автобусів поїхали із Запоріжжя до Бердянська

За його словами, 3 985 маріупольців прибули до Запоріжжя 11 автобусами з Бердянська, а також приватним транспортом. Евакуація продовжиться у понеділок, 21 березня, зокрема, планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя.

Місце збору для евакуації автобусами в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27. У Бердянську діє гаряча лінія, на яку можна звернутись для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя,

– зазначив Тимошенко.

Номери гарячої лінії:

+380975515917;

+380504397529;

+380615336276;

+380615335252.

Також Тимошенко підкреслив, що 21 березня евакуація маріупольців автобусами буде з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів у районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне.

У Бердянську продовжать дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а; вул.Мелітопольське шосе, 87б,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, заступник керівника ОП повідомив, що в Київській області було успішно евакуйовано 3 310 людей. Також з міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.

До теми – Брифінг Ірини Верещук від 21 березня – дивіться відео: