Упродовж години Росія вдарила по Харкову ракетою, 2 КАБами та РСЗВ "Торнадо-С", – ОДА

Ворог здійснив комбінований удар по Харкову 6 червня. В обласній адміністрації пояснили, чим атакували росіяни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Дивіться також Після масованої атаки вночі: росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні

Атака росіян на Харків 6 червня

Протягом кількох годин окупанти обстрілювали Харківщину: спочатку безпілотниками, потім ракетами та КАБами.

Попередньо, впродовж години армія Росії вдарила по місту ракетою, 2 КАБ та РСЗВ "Торнадо-С",

– розповів Синєгубов.

Він додав, що станом на 21:16 інформація про постраждалих не надходила.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв про два прильоти в промзоні Київського району міста. Попередньо, без постраждалих.

Також масованого удару по Харкову росіяни завдали в ніч проти 5 червня. Ворог ударив безпілотниками по багатоквартирних будинках. Росіяни атакували ударними дронами, а також запустили ракету Х-35, яка поцілила у землю.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.