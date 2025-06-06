Упродовж години Росія вдарила по Харкову ракетою, 2 КАБами та РСЗВ "Торнадо-С", – ОДА
- Росія здійснила комбінований удар по Харкову 6 червня, використовуючи ракету, 2 КАБ та РСЗВ "Торнадо-С".
- Інформації про постраждалих станом на 21:16 не надходило.
Ворог здійснив комбінований удар по Харкову 6 червня. В обласній адміністрації пояснили, чим атакували росіяни.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Дивіться також Після масованої атаки вночі: росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні
Атака росіян на Харків 6 червня
Протягом кількох годин окупанти обстрілювали Харківщину: спочатку безпілотниками, потім ракетами та КАБами.
Попередньо, впродовж години армія Росії вдарила по місту ракетою, 2 КАБ та РСЗВ "Торнадо-С",
– розповів Синєгубов.
Він додав, що станом на 21:16 інформація про постраждалих не надходила.
Міський голова Ігор Терехов повідомляв про два прильоти в промзоні Київського району міста. Попередньо, без постраждалих.
Також масованого удару по Харкову росіяни завдали в ніч проти 5 червня. Ворог ударив безпілотниками по багатоквартирних будинках. Росіяни атакували ударними дронами, а також запустили ракету Х-35, яка поцілила у землю.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.