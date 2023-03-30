З Лаври у Росію: у Путіна заговорили про "евакуацію" попів Московського патріархату

Дмітрій Пєсков "рішуче засудив" виселення ченців УПЦ МП з Лаври. Окрім того, він заявив, що у Росії не проти "евакуювати" священнослужителів.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що з такою заявою виступив кремлівський речник після того, як на території Лаври відбулися конфлікти між ченцями й представниками Мінкульту. Також Пєсков звинуватив українську владу буцімто у тиску на представників УПЦ МП, інформує 24 Канал.

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Росія готова "надати прихисток" ченцям Лаври

Під час спілкування з пропагандистськими росЗМІ Пєсков заявив, що Росія готова "надати прихисток" ченцям УПЦ МП, яких "незаконно виганяють" з Києво-Печерської лаври. Окрім того, речник Кремля заявив про "тиск" на російську православну церкву в Україні.

Країна-агресорка готова запропонувати представникам УПЦ МП так звану "евакуацію" до Росії. Проте остаточне рішення залежатиме лише від священнослужителів.

Але, безумовно, я не сумніваюся, що в Росії ніхто не залишиться байдужим до подальшої долі, якщо це буде потрібно,

– заявив кремлівський речник.

У росЗМІ активно почали висвітлювати сьогоднішні події у Лаврі, адже їх можна вдало перекрутити на руку пропаганді. Деякі з них вже пишуть про те, що на території святині звучать "тривожні сигнали" з дзвіниць. Також пропагандисти активно використовують наратив, що українська влада буцімто "рейдерським шляхом намагається заволодіти Лаврою". Проте у Кремлі замовчують щодо того, як російські "агенти в рясах" в Україні працюють на країну-агресора.

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