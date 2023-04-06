УПЦ МП втратила ще одне приміщення під церкву у Львові

Львівська підприємиця Інга Дунаєва розірвала договір оренди зі Свято-Троїцькою парафією УПЦ МП. Повідомляють, що до того громада орендувала приміщення близько 20 років.

Детальніше про це розповів директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко. За його словами, на приміщенні храму з'явилося відповідне повідомлення про припинення богослужінь.

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Підприємиця розірвала договір про оренду 5 квітня

Свято-Троїцька парафія УПЦ МП близько 20 років орендувала перший поверх будівлі на вулиці Антоновича, 100. Там зробили Церкву святої Трійці.

5 квітня власниця приміщення, львівська підприємиця Інга Дунаєва розірвала договір оренди з громадою УПЦ МП. Як зазначив Євген Бойко, на вході до храму з'явилося відповідне оголошення.



Оголошення про припинення богослужіння УПЦ МП в одній з церков Львова / Фото Zaxid.net



Приміщення, яке орендувала УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net

Зараз така ситуація в суспільстві, така ворожнеча з тим, що відбувається, тому я вважаю за краще розірвати договір оренди. Наразі приміщення опечатане,

– пояснила підприємиця Дунаєва.

Підприємиця Інга Дунаєва придбала 7-поверхову будівлю цеху колишнього заводу "Кінескоп" на аукціоні в Фонді державного майна у 2002 році. Після того, як власниця демонтувала практично всі поверхи, вона здала перший в оренду під храм УПЦ МП.

Зауважимо, що у серпні 2019 року почали надбудовувати нові поверхи над храмом. Зараз на другому поверсі живуть переселенці й працює дитячо-юнацька школа.

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