Причетні до початку цієї війни: яку правду приховує УПЦ МП

Ченці УПЦ МП не поспішають виїжджати з Києво-Печерської лаври і сьогодні, 30 березня, вирішили провести чергову службу. На неї прийшло чимало вірян. Після журналістам вдалося поспілкуватися з ними і дехто приголомшим заявою, звинувативши Україну в початку війни. Утім, тут ситуація з точністю до навпаки.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, хто толерував російській владі починаючи від 2014 року і викрив парафіян на брехні. Зауважимо, згадану вище заяву зробила одна з вірянок, яка ще й назвала усіх "руськіми".

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Причетні до війни

Валерій Клочок процитував заяву Вселенського Патріарха Варфоломія, в якій мовиться, що "РПЦ розділяє з російською владою відповідальність за агресію Росії та скоєння нею злочинів".

"Як на мене, це потужна заява, але намісники Києво-Печерської лаври мовчать про це. Вони причетні до цієї війни. Вони толерували російській владі і сприяли російській агресії в Україні ще з 2014 року", – відзначив він.

Брехня на брехні

Політичний експерт наголосив на брехні, яку наразі просувають прихильники московського патріархату. Зокрема, одна з них стосується майна Києво-Печерської лаври.

"Показовими є коментарі парафіян, які на камеру говорять, що усі цінності Лаври не є власністю держави, а належать РПЦ. Мені цікаво, це самі парафіяни придумали чи їм в голови втовк це Паша "Мерседес". Я переконаний, що це робота московських попів", – зазначив спікер.

Також він наголосив, що Лавра – державна власність і вона аж ніяк не належить РПЦ, про що заявляють віряни. Крім цього, ченці можуть залишитися на її території, якщо перейдуть до УПЦ.

"Дуже правильний був коментар влади, що ніхто нікого за руки та ноги викидати не буде. А Паша "Мерседес" бреше. Хто хоче – може перейти до УПЦ. А в церквах московського патріархату є багато приміщень, куди вони можуть перевезти своїх ченців", – розповів Валерій Клочок.

Валерій Клочок про ситуацію з Києво-Печерською лаврою: дивитись відео

Назвали УПЦ "сектою"

Політичного експерта збурила ще одна заява від парафіян і в тому числі від митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, відомого як Паша "Мерседес". Вони відверто назвали Українську православну церкву "сектою".

"Зараз нам треба звернутися до Патріарха Константинопольського і нагадати, що він надав автокефалію 10 православним церквам Сходу. В тому числі й українській у 2019 році. Тобто самі парафіяни ставлять під сумнів рішення Патріарха, якого треба розуміти першим серед рівних, а його кафедру – найголовнішою", – зазначив Клочок.

Виселення – тільки початок

На цьому наголошує Валерій Клочок. Його відверто тішить, що Паша "Мерседес" звернувся до суду і тепер справи можуть розгортатися зовсім в іншій площині.

Тепер в судовому порядку буде розірвано договір оренди з державою, а не з церквою, бо це державна власність. Усі заяви суд візьме до уваги і після рішення Паша "Мерседес" мовчки забере своє манаття і піде звідти. А далі Києво-Печерська лавра буде передана державі,

– резюмував політичний експерт.

Що передувало подіям

1 січня 2023 року в УПЦ МП закінчився термін оренди Трапезного та Успенського соборів Києво-Печерської лаври. Згодом міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що храми стали державними. Над цим працювала спеціальна комісія.

10 березня УПЦ МП отримала офіційний лист про розірвання договору користування держмайном та будівлями Києво-Печерської лаври. До 29 березня московські попи повинні залишити територію Лаври. 21 березня вони почали вивозити майно з території.

Утім, 29 березня ніхто територію не залишив. Натомість Паша "Мерседес" вибухнув погрозами на адресу української влади.

Що наразі відбувається біля Києво-Печерської лаври: останнє