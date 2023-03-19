У ПЦУ не підуть: в УПЦ МП відповіли на заклик Епіфанія "відкинути владу Москви"
Джерело:пресслужба УПЦ МП
Українська православна церква московського патріархату відповіла предстоятелю Православної церкви України Епіфанію, який закликав братію Києво-Печерської лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".
В УПЦ МП заявляють, що виселення монахів з Києво-Печерської лаври нібито "провокує росіян" і "дає їм нові аргументи задля виправдання своєї агресії".
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В ПЦУ не підуть
Представники московського патріархату заявили, що ченці Лаври визначилися ще 27 січня 2023 року, коли заявили, що вони "були, є і будемо в Істині і вірними своїй канонічній Церкві та її Предстоятелю – Блаженнішому Митрополиту Онуфрію" і в ПЦУ не підуть.
В УПЦ МП згадали слова речника президента росії Дмитра Пєскова про те, що виселення монахів з Лаври виправдовує цілі російської "операції".
Також церква нагадала слова ченців Києво-Печерської лаври: вони наприкінці січня заявили, що залишаться вірними своїй церкві та її предстоятелю Онуфрію.
Заперечують зв'язки з Москвою
А ще УПЦ МП знову заперечила свої зв'язки з Москвою: "У всіх церковних і державних документах написано, що в лаврі сьогодні звершує богослужіння саме Українська православна церква.
В жодному офіційному церковному і державному документі немає слів "московська церква" чи "московський патріархат".
Виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври: головне
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня скерував Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ МП попередження про розірвання Договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.
- Ченці російської церкви змушені покинути території української святині.
- Звісно, у Росії не змогли не прокоментувати таке "неповажне" ставлення до представників УПЦ МП. Російський патріарх Кіріл вирішив захистити своїх "підданих" й закликав "врятувати" Лавру.