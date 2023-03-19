У ПЦУ не підуть: в УПЦ МП відповіли на заклик Епіфанія "відкинути владу Москви"

Українська православна церква московського патріархату відповіла предстоятелю Православної церкви України Епіфанію, який закликав братію Києво-Печерської лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".

В УПЦ МП заявляють, що виселення монахів з Києво-Печерської лаври нібито "провокує росіян" і "дає їм нові аргументи задля виправдання своєї агресії".

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В ПЦУ не підуть

Представники московського патріархату заявили, що ченці Лаври визначилися ще 27 січня 2023 року, коли заявили, що вони "були, є і будемо в Істині і вірними своїй канонічній Церкві та її Предстоятелю – Блаженнішому Митрополиту Онуфрію" і в ПЦУ не підуть.

В УПЦ МП згадали слова речника президента росії Дмитра Пєскова про те, що виселення монахів з Лаври виправдовує цілі російської "операції".

Також церква нагадала слова ченців Києво-Печерської лаври: вони наприкінці січня заявили, що залишаться вірними своїй церкві та її предстоятелю Онуфрію.

Заперечують зв'язки з Москвою

А ще УПЦ МП знову заперечила свої зв'язки з Москвою: "У всіх церковних і державних документах написано, що в лаврі сьогодні звершує богослужіння саме Українська православна церква.

В жодному офіційному церковному і державному документі немає слів "московська церква" чи "московський патріархат".

Виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври: головне