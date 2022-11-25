Вінницька обласна рада проголосувала за заборону Української православної церкви московського патріархату. Це сталося сьогодні, 25 листопада.

Рішення ухвалили на рівні області. Про це повідомили у пресслужбі облради.

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Вінницька облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП

Так, 25 листопада депутати обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України.

"За" проголосували 58 депутатів, 1 – утримався, ще 1 – не голосував. Депутати пропонують центральній владі ухвалити закон – "для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України".

Зауважимо, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів щодо діяльності московського патріархату.



Звернення облради / фото Вінницька обласна рада

До Ради внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт. У ньому йдеться про заборону діяльності російської православної церкви на території України.

Проєкт закону передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Зазначимо, що мета документа – запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку.

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