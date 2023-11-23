За рішенням суду: УПЦ МП має звільнити приміщення Михайлівської церкви на Київщині

У Міністерстві культури та інформаційної політики 23 листопада розповіли про нове рішення суду щодо УПЦ МП. Так, релігійна громада має звільнити Михайлівську церкву в місті Переяслав-Хмельницький у Київській області.

Таким чином апеляційний суд підтримав Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав".

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УПЦ МП має звільнити церкву у Переяславі

В Мінкульті зазначили, що господарський суд Київської області виніс рішення на користь Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у справі про Михайлівську церкву. Так, релігійну громаду УПЦ МП зобов'язали звільнити приміщення Свято-Михайлівського храму.

Релігійна громада не погодила з рішенням суду, на що подала апеляцію. Однак Північний апеляційний господарський суд, залишив в силі попереднє рішення судової інстанції. Варто зазначити, що Міністерство культури та інформаційної політики відіграло у цій справі роль третьої сторони.

Як повідомляє місцеве видання "Переяслав.City", раніше в приміщенні та на території Михайлівської церкви працювали Музей народного одягу Центральної Наддніпрянщини та Музей давньоруської архітектури Переяслава.

Однак за часів Януковича історичну будівлю передали УПЦ МП. Директор заповідника "Переяслав" Олександр Колибенко розповів, що у 2010 році Мінкульт зобов'язав колишнього керівника закладу укласти договір зі Свято-Михайлівською парафією УПЦ на постійне безоплатне користування землею.

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