УПЦ і ПЦУ підписали Декларацію порозуміння і засудили московський патріархат

Представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели історичну зустріч 5 липня. За її підсумками сторони підписали Декларацію порозуміння.

Декларація відкрита до підписання й обговорення. Її можуть підписати віряни та духовенство УПЦ та ПЦУ – за посиланням.

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Українське православ'я має бути єдиним: докладно про декларацію

Представники УПЦ та ПЦУ, які були на зустрічі, зазначили, що зібралися заради "єднання українського православ'я". Адже це є умовою єдності всього народу і запорукою стабільності держави. Духовенство також зазначило, що діалог між конфесіями сприятиме взаєморозумінню між громадами та вірянами.

То ж тепер ПЦУ й УПЦ єдині у питаннях:

засудження війни, яку розв'язала росія проти нашої держави;

засудження московського патріархату , який благословив російських військових на вбивство українців;

, який благословив російських військових на вбивство українців; розуміння важливості єднання для захисту України;

розуміння необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості у спілкуванні один з одним та в публічному просторі;

відмови від неканонічної практики перехрещування;

необхідності просвітницької роботи, щоб не допустити в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів;

необхідності відходу від вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі.

Представники УПЦ та ПЦУ зазначили, що це створює певні виклики, адже церковні громади мають різні підходи до змін юрисдикції. Однак духовенство переконане, що жодна з перепон не буде такою, яку не можна подолати.

Сподіваємося, що такий діалог, розпочавшись з ініціативи священнослужителів УПЦ і ПЦУ, стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України,

– мовиться у повідомленні.

УПЦ та ПЦУ закликали ієрархів розпочати офіційний діалог вже до Дня хрещення Київської Русі – України, який відзначають 28 липня.

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На зустрічі духовенства, яка відбулася на території Софії Київської, був і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Посадовець назвав цю зустріч історичною, адже ПЦУ та УПЦ вирішили об'єднатися заради спільної мети – єдності України.