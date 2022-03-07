Upwork пішов з Росії: чому це важливо і що буде з ринком фрілансу
7 березня 2022 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Найбільша біржа фрілансу у світі Upwork заявила, що йде з Росії. Саме тому понад 100 тисяч громадян Росії втратять роботу в IT-сфері.
Відповідну інформацію оприлюднив глава Мінцифри Михайло Федоров. Про це він повідомив 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.
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Upwork пішла з ринку Росії
Upwork – найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знають безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців Росії від клієнтів з усього світу,
– пояснив Федоров.