Ураган у Флориді: кількість будинків і підприємств без світла зросла до понад 3 мільйонів

По всій Флориді різко зросли перебої з електропостачанням через ураган Мілтон. Наразі там знеструмлені понад 3 мільйони будинків і підприємств.

Про це пише CNN із посиланням на PowerOutage.us. Таким чином відключення електроенергії спричинені тим, що ураган Мілтон рухається вглиб країни.

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Що відомо про знеструмлення у Флориді

Поблизу Сієста-Кі, де шторм зачепив сушу, округи повідомляють про знеструмлення 70% споживачів, зокрема в Сарасоті, Манаті та Пінелласі.

Один із найвищих показників відсутності електроенергії фіксується в окрузі Гарді, там 97% споживачів перебуває без світла.

Очікується, що масштаби відключень електроенергії зростатимуть і далі. оскільки тропічний штормовий вітер Мілтона поширюється дедалі більше.

Водночас в окрузі Гіллсборо понад 400 тисяч споживачів залишилися без світла. У зв'язку з цим є перебої з водопостачанням та телефонними лініями поліції.

Так, офіс шерифа округу заявив, що його лінія наразі не працює через відключення електроенергії, спричинене Мілтоном.

Мешканці округу повинні дзвонити за номером 911 у разі надзвичайних ситуацій, поки вони працюють над відновленням роботи лінії.

Оновлено. Кількість відключень електроенергії зросла до понад 3 мільйони.

До слова, Мілтон вже кваліфікують за найвищою 5 категорією, адже швидкість вітру сягатиме 180 миль за годину (289 кілометрів за годину), а пориви – можуть бути ще сильнішими.