Ніч видавалася кінцем світу: українці, які пережили Мілтон у Флориді, поділилися спогадами

Ураган Мілтон накрив західне узбережжя Флориди у ніч з 9 на 10 жовтня. Стихія спричинила страшні руйнування, повені, а також обірвала життя щонайменше 11 людей.

Українці, які пережили Мілтон у Флориді, поділилися своїми спогадами про ураган. Про них пише "Голос Америки".

До теми Ослаб до першої категорії: все про Мілтон – найпотужніший ураган у США за століття

"Здавалося, почався армагеддон"

Мешканка Флориди Тетяна Чуприна поділилася, що вона недооцінила небезпеку урагану. Її дім – у місті Тампа, яке опинилося в епіцентрі прогнозованого урагану. Проте українка вирішила не евакуйовуватися, про що дуже пошкодувала у ніч, коли Мілтон накрив штат.

Це було дуже страшно, наче армагеддон. Руйнування просто дуже і дуже великі,

– поділилася Тетяна Чуприна.

За словами українки, її будинок вцілів, проте ураган зруйнував паркан, з вулиці на подвір'ї опинилася викорчувана пальма, яку не під силу зрушити з місця самостійно. У ніч урагану у будинку трусилися вікна і здавалося, що зірве дах, також не було світла та мобільного зв'язку. На щастя, будинок вцілів, але, за словами Тетяни, це був страшний досвід.

"Наступного разу ми підемо в укриття, якщо будемо бачити, що щось таке йде в наш бік", – додала жінка.

Пізніше Тетяна Чуприна дізналася, що у її місті торнадо спричинили ще страшніші наслідки, адже хтось залишився без автівок, будинків і, на жаль, є жертви. Водночас українка подякувала усім хто підтримував її. Вона була вражена, що громадяни України, її друзі, попри небезпеку російських обстрілів, підтримували її у Флориді.

Інша українка, яка живе у місті Джексонвілл, Наталія Сольєва поділилася, що її район менше постраждав унаслідок урагану і навпаки – стало прихистком для мешканців, які тікали з Тампи. Наталія розповіла, що ураган Гелен, який накрив Флориду кількома тижнями раніше, допоміг краще підготуватися до стихійного лиха.

У нас були сильні пориви вітру, дощ, зараз я бачу, що вода піднялася, є паводки, але у нас спокійніше все пройшло, і Джексонвілл став містом евакуації для тих, хто проживає на заході та півдні Флориди,

– розповіла українка.

Наталія Сольєва поділилася, що насправді мешканці Флориди убезпечують себе від ураганів і вже звикли до такого. Влада допомагає встановлювати різні бар'єри, а також діє чітка система оповіщення про рівень небезпеки для кожного району.