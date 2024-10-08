Буде катастрофічним: смертельний ураган "Мілтон" наближається до Флориди

Синоптики попереджають мешканців Флориди, які ще не оговталися повністю від потужного урагану "Хелен", про наближення ще одного смертельного шторму "Мілтон". У понеділок, 7 жовтня, він посилився до категорії 5.

Швидкість вітру сягнула приблизно на майже 145 кілометрів за годину за 25 годин. Про це пише видання NBC NEWS.

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"Мілтон" називають бурею століття

Синоптики прогнозують, що "Мілтон" може стати одним із найбільш руйнівних ураганів у західно-центральній Флориді. Він може посилитися до ще неіснуючої офіційно 6 категорії.

Кажуть, що ураган буде катастрофою та "бурею століття" для регіонів на його шляху.

Штат з понеділка накрили сильні дощі, а у середу, 9 жовтня, очікують "руйнівних ураганних вітрів уздовж західного узбережжя Флориди в міру наближення до берегової лінії". Уночі з повною силою негода накриє густонаселене місто Тампа.

Мер міста заявив, що штормовий нагін "Мілтона" може перетворити будинок на "труну".

Метеорологи пояснюють, що шторм посилився так швидко через те, що води в Мексиканській затоці рекордно гарячі. Синоптики вражені, як швидко "Мілтон" набрав обертів.

Це неймовірний, неймовірний, неймовірний ураган. Це просто жахливо,

– сказав фахівець з ураганів Джон Моралес.

У Флориді оголосили евакуацію

Через ураган припинила роботу низка аеропортів та освітніх закладів, також призупинили оплату проїзду на дорогах у західній і центральній Флориді, а на автозаправних станціях утворилися черги – там закінчується пальне.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію у Флориді та уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати роботу з надання допомоги внаслідок стихійного лиха. Тим часом місцева влада уже оголосила евакуацію, як "питання життя і смерті".

"Евакуюйтеся зараз, зараз, зараз", – закликав жителів Флориди Байден.

Губернатор Флориди прозвітував про підготовку десятків притулків для допомоги населенню.

Використайте сьогоднішній день, щоб завершити та реалізувати план, який захистить вас і вашу родину,

– сказав він мешканцям у вівторок, 8 жовтня.