Армагеддон на ім'я "Ідалія": у Флориді пройшов потужний ураган, є загиблі

На узбережжя Мексиканської затоки у Флориді обрушився ураган "Ідалія", через що евакуацію оголосили у 28-ми округах. Згодом ураган перемістився на південний схід штату Джорджія.

Відомо, що ураган досяг 4 категорії інтенсивності вранці в середу, але перейшов у 3-ю категорію. На жаль, внаслідок негоди є загиблі.

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У Флориді пройшов руйнівний ураган

У середу ураган "Ідалія" рухався зі швидкістю 30 кілометрів на годину, а пориви вітру досягали 205 кілометрів на годину. У штаті скасували близько 400 авіарейсів, і ще більш ніж 260 було затримано.

Агентство з надзвичайних ситуацій Флориди наказало про евакуацію у 28 округах. У 16 округах евакуація обов'язкова для певних мешканців: тих, які мешкають в прибережних і схильних до повеней районах або в пересувних будинках, транспортних засобах для відпочинку або структурно ненадійних будинках.

За даними влади, через ураган без електроенергії залишилися близько 565 тисяч споживачів комунальних послуг. А в місті Перрі, яке постраждало від урагану найсильніше, закрили всі підприємства.

Як зароджувався ураган: дивіться відео

Ураган у Флориді: дивіться відео

Внаслідок урагану є загиблі

Спершу губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що жодних жертв урагану не підтверджено, і що, схоже, більшість мешканців вразливих районів дослухалися до заклику про евакуацію та попереджень про необхідність перебратися на височину.

Однак згодом дорожній патруль Флориди повідомив, що внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних із дощем, загинули два автомобілісти. Пізніше Десантіс підтвердив, що влада штату розслідує один непідтверджений випадок смерті внаслідок урагану.

Повідомляється, що команди Національної гвардії штату проводять рятувальні операції на воді з транспортних засобів в округах Ернандо і Тейлор.

Наслідки урагану: дивіться відео

Тим часом негода продовжує вирувати. Згідно з прогнозами Національного центру ураганів, на узбережжі Мексиканської затоки у Флориді, на південному сході Джорджії та в східних частинах Північної і Південної Кароліни в четвер випаде від 10 до 20 сантиметрів опадів.