Урагани, посуха і різка зміна температур в Україні: невтішний прогноз кліматологів

Аномальні погодні умови, що останнім часом спостерігаються в Україні нікуди не зникнуть протягом наступних 10 років. Мовиться про штормові вітри, посухи та різкі коливання температур.

Таку інформацію підтведжує завідувачка відділенням кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова, повідомляє "Обозреватель".

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Два фактори, які суттєво впливають на зміну клімату в Україні

Перший фактор . Над територією України проходить так звана тепла смуга. Вона тягнеться від самого Криму вздовж Дніпра і за межі нашої країни, до російського Архангельська.

. Над територією України проходить так звана тепла смуга. Вона тягнеться від самого Криму вздовж Дніпра і за межі нашої країни, до російського Архангельська. Як пояснили геологи, смуга лежить на давньоруському розломі. І бере тепло вона не з атмосфери, а з надр землі. Смуга прив'язана до місця, вона стійка, і на території, де вона проходить, буде посуха.

Ця смуга не пускає в Україну вологі маси, що йдуть із заходу, з Атлантики. Уздовж неї з обох боків скупчуються повітряні маси з контрастними температурами, утворюючи фронти. І коли смуга раптово перестає давати тепло, фронти зустрічаються, а на території України утворюються шторми.

Цей процес визначає наше майбутнє щодо клімату. Території вздовж Дніпра висушуватимуться. У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, покращення не буде,

– констатувала експертка.

Другий фактор – це атмосферна циркуляція. Кліматологиня наголосила, що циркуляція зараз стає загостренішою, чого раніше не було.

– це атмосферна циркуляція. Кліматологиня наголосила, що циркуляція зараз стає загостренішою, чого раніше не було. Атмосферна циркуляція тримає всі процеси у поверхні землі. Відбуваються різкі перепади температур протягом одного місяця. Тиждень холоду, тиждень тепла. Раніше перепади були більш плавними, більш розмитими. Вся ця нестійкість приходить із верхніх шарів атмосфери.

Водночас холодні зими нікуди не зникли, вони будуть, але нечасто.

Зверніть увагу! Наприкінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.

Що відомо про аномальну теплу зиму 2019 – 2020 років? Зима 2019 – 2020 років стала найтеплішою в Україні за останні понад 100 років. Крім того, погода взимку була найсухішою за останні близько 50 років. Крім цілої низки гуманітарних ризиків, така погода може позначитися і на економічних питаннях. Зокрема, ситуація може позначитися на врожаї, що призведе до здорожчання фруктів і овочів.