З "Ураганів" по цивільних: Чорні запорожці показали російське "асвабаждєніє"
Українські захисники показали, який вигляд насправді має російське "асвабаждєніє". Ворог продовжує цинічно гатити по об'єктах цивільної інфраструктури.
Відповідні кадри у фейсбуці показали бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Відповідний допис з'явився на їхній сторінці 12 березня перед 12:00.
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Росіяни б'ють з "Ураганів"
Військові пояснили, що російські загарбники гатять з радянських реактивних систем залпового вогню "Ураган". При чому – там, де немає військових об'єктів, а є лише люди.
"По мирних, які живуть у своїх домах. Але ворогу все одно. Ми таке бачили на Донбасі. Ми знаємо, як за це покарати. Слава Україні", – наголосили у дописі.
Наслідки ворожої атаки / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців
"Асвабаждєніє" від росіяін/ Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців
Ворог цинічно атакує українців
- Нещодавно у Сумській області загарбники розмістили свій "Град" між житловими будинками. Ворожі військові обстрілювали українські позиції.
- У Маріуполі російські окупанти використовують реактивні системи залпового вогню "Смерч". Вони призводять до руйнувань та жертв.
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