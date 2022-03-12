З "Ураганів" по цивільних: Чорні запорожці показали російське "асвабаждєніє"

Українські захисники показали, який вигляд насправді має російське "асвабаждєніє". Ворог продовжує цинічно гатити по об'єктах цивільної інфраструктури.

Відповідні кадри у фейсбуці показали бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Відповідний допис з'явився на їхній сторінці 12 березня перед 12:00.

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Росіяни б'ють з "Ураганів"

Військові пояснили, що російські загарбники гатять з радянських реактивних систем залпового вогню "Ураган". При чому – там, де немає військових об'єктів, а є лише люди.

"По мирних, які живуть у своїх домах. Але ворогу все одно. Ми таке бачили на Донбасі. Ми знаємо, як за це покарати. Слава Україні", – наголосили у дописі.



Наслідки ворожої атаки / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців​



"Асвабаждєніє" від росіяін/ Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Ворог цинічно атакує українців

Нещодавно у Сумській області загарбники розмістили свій "Град" між житловими будинками. Ворожі військові обстрілювали українські позиції.

У Маріуполі російські окупанти використовують реактивні системи залпового вогню "Смерч". Вони призводять до руйнувань та жертв.

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