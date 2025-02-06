Уражено аеродром російських окупантів у Краснодарському краї

Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони у ніч на 6 лютого атакували аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї. Там підтверджено влучання та вибухи.

Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.