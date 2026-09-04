Уражено носій "Цирконів" та "Оніксів": деталі операції ГУР у Криму

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" провели успішну операції на території тимчасово окупованого Криму у серпні 2026 року. Під час неї було уражено низку важливих об'єктів.

Про це повідомили у ГУР.

Які цілі уражено у Криму

Українські воїни успішно уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон" – носій ракет "Циркон" та "Онікс". Їх Росія часто використовує для терористичних ударів по Україні.

Також оператори Group 13 знищили та уразили 2 бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.

Обережно, нецензурна лексика! Спецоперація ГУР у Криму: дивіться відео

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі вранці 2 вересня пролунав потужний вибух, після якого загорівся автомобіль Mazda. За попередніми даними, у момент вибуху в машині перебував чоловік, який, імовірно, є російським військовослужбовцем.

А 31 серпня масштабна пожежа спалахнула на аеродромі в Джанкої. Супутники зафіксували палаючий склад ПММ і підстанцію.