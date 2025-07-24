Уражено логістику та є поранені: на Одещині Росія також атакувала порти та залізницю

Російські окупанти вночі 24 липня вкотре атакували Одещину. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі регіону – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

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Що відомо про наслідки атаки ворога по Одесі?

Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок атаки на Одещину уражено об'єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

На жаль, є поранені. Людям надають необхідну допомогу, триває рятувальна операція.

Серед портовиків і залізничників, на щастя, обійшлося без постраждалих. За словами посадовця, персонал вчасно евакуювали завдяки системі моніторингу та оповіщення.

Удар спрямовано на об'єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена,

– повідомив Кулеба.

Наслідки атаки Росії по Одещині / Фото ДСНС, з телеграму Олексія Кулеби

Крім цього, зруйнована інфраструктура Укрзалізниці. Так, внаслідок атаки знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.

Також вказується, що є руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Внаслідок дій ворожої армії постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси.

На місцях працюють всі необхідні служби, триває ліквідація наслідків.