Єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області, – у ЗСУ підтвердили удар по Новошахтинському заводу
Вночі 19 грудня у Ростовській області прогриміли потужні вибухи. Українські захисники завдали ударів по Новошахтинському заводу нафтопродуктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Атака на Новошахтинський НПЗ 19 грудня
Україна вдарила по інфраструктурі та виробничих потужностях Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Ворожий стратегічний об'єкт уражено силами й засобами ВМС і СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного
пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки – 7,5 мільйона тонн нафти на рік.
Підтверджується пожежа в районі об'єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5,
– зазначили в ЗСУ.
Детальніша інформація щодо наслідків ураження цього стратегічного об'єкта Росії наразі уточнюється.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Далі буде…" – анонсували в Генштабі ЗСУ.