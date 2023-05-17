Африка пропонує мирний план, США не підтвердили ураження ЗРК Patriot: хронологія 448 дня війни

Наші захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам та потрохи просуваються на різних напрямках в районі Бахмута. Водночас ворог не припиняє обстріли мирного населення.

Найгарячішою ділянкою залишається Схід. Разом з тим середа, 17 травня, – це уже 488 доба повномасштабної війни. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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02:59 Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, що пов'язані з підсанкційним проросійським політиком Вадимом Новинським.

Зокрема, йдеться про арешт активів Новинського у таких та інших підприємствах: ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь".

В Офісі Президента підтвердили, що Київ прийме делегацію лідерів африканських країн, що представлятимуть свій мирний план. Власне, Україна готова вислухати всі пропозиції.

01:30 Президент України Володимир Зеленський виступив зі звернення до Ради Європи. Під час промови він наголосив на тому, що під час недавньої атаки силам ППО вдалось знищити 100% ворожих повітряних цілей.

Він подякував партнерам за зброю, однак констатував, що потрібні також нові постачання.

00:41 Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував нібито пошкодження ЗРК Patriot під час обстрілу Києва. Як він зазначив, така інформація у Вашингтон не надходила.

В Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено – представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі. Він додав, що в разі якби системі були нанесені пошкодження, які вимагали ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б,

– пояснив його словами журналіст Остап Яриш.