Урочистий гопник, – Піонтковський сказав, як змінився Путін після 9 травня

Путін виступив із новою заявою – порівняв себе з Петром I та сказав про намір "повернути російські землі". Загалом можна побачити, як очільник Кремля змінився після провального параду на 9 травня.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист та політолог Андрій Піонтковський. За його словами, російський диктатор уже здається "урочистим гопником".

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Путіна оживили й надихнули, – Піонтковський

Лідер держави-терористки заявив, що метою Росії є "повернення" територій, а також він порівняв сучасні події з часами московського царя Петра I. Це не тільки виправдовування агресії, вважає російський публіцист, а є програмою на всі подальші захоплення, бо Путін "повертати" збирається дуже багато.

Як зазначив політолог, у новому виступі очільника Кремля його шокував контраст між "2 Путіними" – на параді 9 травня та зараз. Тоді російський диктатор видавався "старичком із пледиком" – зовсім розгублена та роздавлена людина.

Мовляв, він воєнний лідер країни, який відправляє війська на Донбас, прийшов і розвалився у кріслі й накрив колінка пледиком, а весь виступ був виправдовувальним, що "у нас не було інакшого виходу. Ми не могли вчинити інакше". Зараз же ситуація вкрай інша.

Сьогодні вже він урочистий гопник з приблатною усмішкою загрожує всьому світові,

– помітив Піонтковський.

Він додав, що за ці разючі зміни за 1 місяць відповідальні такі політики, як Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Генрі Кіссинджер. Саме Макрон і був наляканий станом Путіна та почав казати про те, що не варто принижувати Путіна й "збережімо йому обличчя".

"Почався потужний тиск на Україну з ціллю територіальних поступок. Підтримка частини Заходу оживила й надихнула Путіна. Він зрозумів, що може поводитись так само різко й надалі", – припустив публіцист.

Піонтковський про зміни у поведінці Путіна: дивіться відео 24 каналу

Політолог додав, що, звісно ж, мовиться не про весь Захід, зате політика Німеччини, Італії й Франції істотно "оголилась" за цей місяць. Мовляв, вони грають на боці Путіна.

Андрій Піонтковський Російський публіцист Вони разом із пітерським гопником, який загрожує "забирати й повертати". Цьому опираються у США та Великій Британії, хоча у США теж "оживились" настрої в політикумі, що "нумо зрозуміймо Путіна". Мовиться не про відвертих агентів, які працюють за гроші.

Загалом Піонтковський констатував на тому, що найнеприємніше у позиції Німеччини й Франції те, що ці країни справді злякались перспективи перемоги України. "Вони бояться перемоги України, тому що це означає переформатування міжнародних відносин, структури європейської бюрократії й позбавляє їх комфортної ролі посередників між Заходом і Кремлем", – пояснив він.

Нова цинічна заява Путіна: що ще відомо

Маніакальну думку про Петра I та "повернення російських земель" президент-убивця озвучив на зустрічі з молодими підприємцями, адже, мабуть, на думку глави Кремля, починати промивати населенню мізки імперіалізмом краще якомога раніше.

В Офісі Президента одразу ж відреагували на новий цинізм у Москві. Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк у твітері написав, що такі порівняння президента-терориста та відверті зізнання у захопленні земель вкотре доводять те, що вже давно добре відомо усьому світу.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко певен у тому, що російські пропагандисти відтепер мають повторювати нову заяву Путіна безперестанку і підтримувати таку позицію. Мовляв, Скабєєва і Соловйов мусять "кричати" про це певний час.

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