Росіяни переконують, що суховантаж Ursa Major затонув внаслідок теракту
Напередодні стало відомо, що поблизу берегів Іспанії затонуло російське судно Ursa Major. Росіяни почали стверджувати, що аварія сталася внаслідок теракту.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За версією компанії-власника, з правого борту суховантажу сталися три вибухи, які і стали причиною катастрофи.
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Чому, на думку росіян, потонув суховантаж Ursa Major
В "Оборонлогістиці", яка є дочірньою компанією Міноборони Росії, повідомила, що судно було атаковане 23 грудня 2024 року.
Єдиний аргумент, який наводять росіяни – слова членів екіпажу, які буцімто об 13:50 почули, що з правого борту в районі кормової частини прогриміли три послідовні вибухи, що призвело до сильного нахилу суховантажу і його подальшого затоплення.
На судні перебували 16 членів екіпажу, з яких 14 було врятовано – ще двоє зникли безвісти.
Нагадаємо, що російське торгове судно Ursa Major затонуло у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром 24 грудня. За інформацією ЗМІ, цей корабель багато років перевозив вантажі для постачання російського військового угрупування в Сирії.