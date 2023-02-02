Росія готується до спроби реваншу не лише проти України, – Зеленський застеріг Європу

У четвер, 2 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула разом із командою до Києва. Президентка приїхала до столиці напередодні 24 саміту Україна – ЄС.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Єврокомісії. На пресконференції він зауважив, реалізувати мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною та лише перемагаючи агресію Росії.

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Зеленський попередив Європу

Глава держави вважає, що Росія готується до спроби реваншу не тільки проти України, а й проти вільної Європи. Тому, за словами Зеленського, щоб здолати такого ворога, недостатньо лише успіхів на полі бою – потрібна віра у вільну, мирну, об'єднану Європу.

Потрібна міцність наших інституцій. Потрібні інтеграційні здобутки, які мотивують, які будуть доказом саме того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього складного доленосного протистояння справді підтримується всією Європою,

– заявив президент.

Він розповів, що засновники ЄС і європейці мріяли, щоб Європа була надійно захищена від будь-яких агресій та шовінізму й "ніколи знову не було спалених міст і депортацій".

Промова Зеленського на пресконференції: дивіться відео

Чому для українців важливо бути в ЄС

Глава держави нагадав, що перед наданням Україні статусу кандидата у члени ЄС пояснював партнерам, що таке рішення буде мотивацією для українців боронити Україну, а отже і всю Європу від "найбільш антиєвропейської з сил, які сьогодні є у світі".

"Зараз ми перед наступним логічним важливим кроком – перед новою фазою в нашому історичному об'єднанні. І буде правильно, якщо відкриття переговорного процесу щодо членства України в Євросоюзі буде сприйматися саме так, як сприймалося надання Україні кандидатства", – відзначив Зеленський.

За його словами, українці на полі бою захищають ті цінності, на основі яких Європа об'єдналася й об'єднується зараз.

Євросоюз надав Україні сьомий пакет допомоги

Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Також Україна отримає ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС.

"Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", – написав глава МЗС Дмитро Кулеба.