Радянська окупація Угорщини та війна в Україні: фон дер Ляєн рознесла Орбана, а той їй відповів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн жорстко розкритикувала прем’єра Угорщини Віктора Орбана через його заклики до миру в Україні без перемоги та продовження закупівлі російського викопного палива.

Про це фон дер Ляєн заявила під час години дебатів з Віктором Орбаном в Європарламенті. Очільник угорського уряду відповів їй.

Дивіться також Орбан заявив, що Трамп у разі переобрання закінчить війну в Україні ще до інавгурації

Фон дер Ляєн нагадала Орбану радянську окупацію

Очільниця Єврокомісії обурилася, що в Європі все ще є ті, "хто звинувачує у війні не загарбника та не жагу Путіна до влади, а жагу до свободи України".

Тож я хочу запитати їх, чи звинуватили б вони коли-небудь угорців у радянському вторгненні в 1956 році? Чи звинуватили б вони чехів, чи словаків у радянських репресіях 1968 року? Чи звинуватили б вони коли-небудь литовців у радянських репресіях 1991 року?

– звернулась фон дер Ляєн до Віктора Орбана.

Вона наголосила, що європейці можуть мати різну історію та різні мови, однак "не існує європейської мови, в якій мир є синонімом капітуляції, а суверенітет – синонімом окупації". Президентка Єврокомісії додала, що Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та військову підтримку українському народу.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн висловила незадоволення щодо продовження закупівлі російського викопного палива Будапештом. За його словами, Угорщина стала єдиною країною в ЄС, яка не шукала альтернативні джерела енергії, а шукала альтернативні способи продовжити торгівлю з Росією.

Президентка Єврокомісії також обурилась рішенням угорського уряду надавати візи росіянам без додаткових перевірок.

"Якщо ми спільно боремося з організованою злочинністю і демонструємо солідарність між собою, говорячи про те, кого впускати, як може статися, що угорський уряд запрошує громадян Росії до нашого союзу без додаткових перевірок на безпеку?", – запитала вона.

Прем’єр Угорщини відповів

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан відреагував на слова президентки Єврокомісії. Він заявив, що угорська боротьба за свободу у 1956 році та війна в Україні "немає нічого спільного, а будь-яке порівняння є помилкою".

Помилково робити порівняння між цими двома речами від чийогось імені і я відкидаю будь-яке порівняння з борцями за свободу 1956 року,

– сказав Віктор Орбан.

Угорський лідер також заявив, що Єврокомісія має помилкову політику щодо війни в Україні. Він заявив, що якщо ЄС хоче перемоги, то має змінити "програшну стратегію". Орбан запропонував зосередитися на припиненні вогні.

"Я думаю, що ви повинні враховувати, що в кожній війні має бути дипломатична робота. Ми повинні мати комунікацію, прямі та опосередковані контакти. Якщо ми цього не зробимо, то ми ще глибше зануримося у війну, і ситуація буде ще більш відчайдушною", – пояснив Орбан свої контакти з Путіним.

Прем’єр Угорщини також відповів фон дер Ляєн щодо надання дозволів на роботу для росіян. За його словами, Угорщина надала лише 3 тисячі відповідних документів минулого року. Водночас Орбан наголосив, що у Німеччині, звідки президентка ЄК родом, працює 300 тисяч росіян.