Порушила протокол: очільницю Єврокомісії критикують через відповідь на лист Зеленського

Очільниця Єврокомісії відмовилась прийняти запрошення президента Зеленського. Він запросив Урсулу фон дер Ляєн приїхати на святкування 30 річниці незалежності України та на перший в історії саміт Кримської платформи.

Відповідь на запрошення Києва, ймовірно, надіслали від імені керівника кабінету голови Єврокомісії Бйорна Зайберта, а не від Урсули фон дер Ляйєн. Про це повідомляє американське видання Politico.

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Що відомо про відмову очільниці Єврокомісії відвідати Україну

Київ запросив очільницю Єврокомісії відвідати Україну 23 – 24 серпня 2021 року. Єврокомісія відповіла на запрошення. З відповідним листом-відповіддю ознайомились журналісти видання.

На жаль, президентка не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо насичений порядок денний в зазначені дні. Заздалегідь дякую за розуміння,

— написав Бьорн Зайберт в листі від 7 квітня.

Чи порушили в Єврокомісії протокол

Видання повідомляє, що згідно з протоколом, відповідати повинна була сама Урсула фон дер Ляєн. Натомість відповідь Києву підписав Бьорн Зайберт.

До того ж видання зауважує, що причина відхилення запрошення викликала сумніви у дипломатів та офіційних осіб ЄС.

Справа в тому, що 23 і 24 серпня – це період, коли Брюссель та інститути ЄС перебувають на літніх канікулах.

Відхилення офіційного запрошення також викликає питання щодо рішучості Урсули фон дер Ляєн продемонструвати підтримку України через нарощування Росією військового потенціалу біля східного кордону України.

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Маммер відмовився коментувати лист. Він зазначив, що вони не коментують листування між ЄК та владою третіх країн.

Що кажуть у Єврокомісії

На брифінгу в Брюсселі речник комісії Ерік Маммер підтвердив, що лист, про який написали ЗМІ, справді існує. Про це пише "Європейська правда".

Однак речник запевнив, що його поки не надіслали українській владі. За його словами, 7 квітня (саме цією датою підписаний лист) фон дер Ляєн була з візитом в Туреччині і Йорданії, тому не змогла підписати листа самостійно.

Він не був підписаний (нею – 24 канал), тому що вона була відсутня. Але звісно, зараз президентка дасть відповідь,

– зауважив Маммер.

Журналісти зауважили, у листі Зайберт пише, що президентка попросила написати листа від її імені, а не просто підписати його, на що речник відповів, що тепер фон дер Ляєн напише листа сама.

Речник також запевнив, що рішення президентки Єврокомісії не відвідувати Україну не стане сигналом для Росії.

Щодо підтримки України – тут все зрозуміло та публічно було не раз повторено Комісією і Євросоюзом. Вони пліч-о-пліч з Україною. Президентка сподівається отримати можливість підтвердити її підтримку України під час майбутньої зустрічі з президентом Зеленським, як тільки вона може бути організована. Можливо, ще перед датою, вказаною у запрошенні,

– сказав речник.

Речник також додав, що:

з моменту на посаді вона тричі розмовляла з президентом України;

президентка гарантує, що комісія буде представлена (на подіях в Україні – 24 канал) на належному рівні;

він не може пояснити фразу в листі про "насичений порядок денний" та надати деталі про графік президентки в кінці серпня.

Коротко про святкування 30 річниці незалежності України

23 – 24 серпня 2021 року заплановане святкування 30 річниці незалежності України та проведення саміту Кримської платформи.

На початку березня 2021 року президент Володимир Зеленський запропонував главі США Джо Байдену завітати до України на святкування 30 річниці Незалежності