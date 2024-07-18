Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаді президентки Єврокомісії: що вона пропонує для ЄС

Вдень, 18 липня, Урсулу фон дер Ляєн переобрали на її посаду. Таким чином вона залишається президенткою Європейської комісії й надалі.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі. Урсула фон дер Ляєн пообіцяла інвестувати в інфраструктуру та промисловість, продовжувати захист європейських країн та працювати у напрямку Європейського зеленого курсу.

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Урсула фон дер Ляєн залишається президенткою Єврокомісії

Сьогодні Урсулу фон дер Ляєн переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії після голосування законодавців ЄС. Її кандидатуру підтримав 401 євродепутат, виступили проти – 284.

Фон дер Ляєн набрала на 40 голосів більше за мінімальний поріг, який складав 361 голос. Зазначимо, що у 2019 році, коли її кандидатуру затверджував Європарламент, вона отримала лише на 8 голосів більше від мінімальної кількості.

Це надсилає потужний сигнал довіри. І я думаю, що це також визнання важкої роботи, яку ми провели разом протягом останніх п'яти років. Під час останнього мандату ми не шкодували зусиль. Ми пережили найбільш неспокійні години, з якими коли-небудь стикався наш Союз, і ми зберегли курс на наші довгострокові європейські цілі,

– заявила фон дер Ляєн.

Що вона пропонує для ЄС

Серед своїх пріоритетів під час презентації власної програми на наступні 5 років фон дер Ляєн назвала захист Європи, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні. Вона наголосила, що держави-члени ЄС збережуть за собою право на відповідальність своєї національної безпеки.

За її словами, НАТО й надалі залишаться опорою для колективної оборони. Також президентка ЄК пропонує виготовляти зброю та закуповувати її всередині ЄС, аби знизити зовнішні витрати.

Всі ми добре знаємо, що наші витрати на оборону є надто низькими та неефективними. Наші зовнішні витрати занадто великі. Тому, ми повинні створити єдиний ринок оборони. Ми повинні інвестувати більше у висококласні оборонні можливості,

– сказала вона.

Фон дер Ляєн закликала створювати спільні європейські проєкти, одним з яких міг би стати Європейський протиповітряний щит. Президентка Єврокомісії каже, що він важливий не лише для захисту повітряного простору ЄС, але і як сильний символ європейської єдності в питаннях оборони.

Зазначимо, раніше прем’єр Польщі Дональд Туск та його грецький колега Кіріакос Міцотакіс написали листа до Урсули фон дер Ляєн із проханням виступити з ініціативою щодо створення спільної європейської системи – щита протиповітряної оборони.