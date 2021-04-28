Уряд дозволив відкривати ФОПа в "Дії" без участі державного реєстратора

Кабмін запускає експериментальний проєкт щодо реєстрації ФОП в автоматичному режимі. Крім того, це відбуватиметься без участі державного реєстратора.

Так, послуга відкриття ФОП в онлайн-режимі стане швидшою та простішою. Проєкт спрямований на зменшення адміністративного навантаження т

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Що відомо про нововведення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ініціатива має низку переваг. Наприклад, усунення корупційної складової та суб’єктивного фактору під час державної реєстрації в органах державної влади.

Так, відкрити ФОП самостійно можна буде на порталі або застосунку "Дія".

Зауважимо, у квітні ФОПи та наймані працівники через "Дію" подавали заявки на отримання карантинних 8 тисяч гривень. Станом на 24 квітня вже 270 тисяч людей подались на допомогу.

Вже 28 квітня перші підприємці вже почали отримувати гроші. Міністр економіки Ігор Перташко зауважив, що 200 мільйонів гривень вже пішли на виплати.