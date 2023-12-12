Фінляндія відкриє два КПП на кордоні з Росією: як пояснили рішення в уряді

Уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Кордон з країною-агресоркою був закритий з 30 листопада.

Рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року. Зокрема, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив про відкриття КПП Вааліма та Ніірала.

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Зокрема, журналісти запитали представників уряду, чому відкрили саме ці два пункти. Представник прикордонної служби Мікко Лехмус зазначив, що таким чином люди, які мешкають по обидва боки кордону, зможуть відвідати своїх родичів.

. Термін дії попереднього рішення про двотижневе закриття кордону з Росією мало сплисти вже в ніч проти четверга, 14 грудня.

Голова МВС Фінляндії Марі Рантанен заявила, що уряд уважно стежить за подіями на східному кордоні, і якщо потік нелегальних мігрантів не припиниться, кордон може бути знову закритий.

Без зняття обмежень ми не зможемо перевірити, чи відбуваються зміни на краще. Якщо це явище продовжиться, ми знову закриємо ці пункти перетину кордону,

– зазначив прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Закриття кордонів між Фінляндією та Росією