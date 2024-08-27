"Розглядаються усі варіанти": у Євросоюзі застерегли Грузію від заборони опозиційних партій

Плани уряду Грузії заборонити опозиційні партії, у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні змусять Захід дати жорстку відповідь.

Про це заявив зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано. Він наголосив, що таке рішення грузинських політиків "знищить те, що залишилося від демократії в країні".

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В ЄС готові реагувати на дії грузинської влади

Петер Стано сказав, що Брюссель стурбований пропозицією заборони всіх опозиційних партій, яку висунула правляча партія "Грузинська мрія". Йдеться зокрема й про партію "Єдиний національний рух", засновником якої є Міхеіл Саакашвілі.

Опозиційні партії, активне громадянське суспільство та незалежні ЗМІ мають важливе значення для забезпечення підзвітності урядів і дотримання демократичних цінностей,

– сказав Стано.

Він також зазначив, що плюралізм є "центральною опорою процесу вступу до ЄС".

За словами Петера Стано, поточний курс дій ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС, де-факто призводячи до зупинки процесу вступу.

Європейська комісія уважно стежить за риторикою та розвитком подій у Грузії та готова реагувати відповідним чином. Усі варіанти розглядаються, і ми будемо діяти відповідно, якщо ці заяви будуть втілені,

– наголосив зовнішньополітичний речник Єврокомісії.

Водночас Стано додав, що двері для членства Грузії в Євросоюзі залишаються відкритими, якщо країна "вирішить приєднатися до цінностей і норм ЄС і переломити негативні тенденції останніх місяців".