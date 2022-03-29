Уряд напрацював 9 напрямків за якими житиме Україна в умовах війни

В Україні триває вже 34 день війни. Кабінет Міністрів увесь цей час працював над розробленням програм, за якими тепер функціонуватиме наша держава.

Уряд підготував 9 напрямків за якими функціонуватиме держава. Про них розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує 24 канал.

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Головні напрямки воєнного життя України

Армія понад усе

Збройні Сили України забезпечуватимуть усім необхідним. Усі ресурси найперше направлятимуть саме на сили оборони. За словами Шмигаля, на армію вже перерозподілили десятки мільярдів гривень з Держбюджету й робитимуть це далі.

Продовольча безпека

Уряд сформував стратегічні запаси їжі в Україні на декілька років. Посівна вже розпочалася в 11 областях держави. Держава активно допомагає аграріям.

Нова економічна політика

Відбулося радикальне скорочення податків до 2% від оборони, без ПДВ, без податку на прибуток. Тепер в Україні найшвидша у світі митниця тощо. Кредити підприємцям даватимуть під 0% до 60 мільйонів гривень.

Це все дасть потужний ефект та має перезапустити економіку,

– пояснив прем'єр.

є-Підтримка та соціальні програми допомоги

Держава виконує свої соціальні зобов'язання. Усі зарплати лікарям та вчителям виплачують. За квітень у регіонах, де відбуваються бойові дії, пенсії дають авансом.

Програма "Ти вдома" або допомога вимушеним переселенцям

Три ключові пункти – житло, робота, гроші. Так, в Україні вже створили 500 тисяч місць для тимчасового розміщення людей. Родинам, які приймають переселенців, допомагатимуть з оплатою комунальних послуг. Також держава щомісяця виплачуватиме переселенцям по 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину та осіб з інвалідністю.

Енергетичний фронт

Наша держава назавжди від'єдналася від енергомереж Росії та Білорусі та приєдналися до європейської системи. Також в Україну прямує пальне з-за кордону.

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Логістика воєнного часу

Для автомобільного транспорту створили окремі логістичні маршрути. На західному кордоні відкриють нові пункти пропуску.

Світ з Україною

Ключові напрямки: гуманітарна допомога, санкції проти агресора, фінансова допомога для держави.

Відновлення України

грамотний підрахунок всіх збитків;

замороження та арешт російських коштів та активів закордоном;

акумуляція грошей від партнерів у фонд відновлення України.

Дивіться відео з брифінгу Шмигаля: