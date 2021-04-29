Уряд не чекає негативної реакції МВФ і Світового банку на звільнення Коболєва

У Кабінеті міністрів не очікують, що зміна керівництва "Нафтогазу" викличе негативну реакцію Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков заявив, що кредитори готові почути аргументацію уряду.

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Ми переконані, що при детальному вивченні позицій сторін наші міжнародні партнери зрозуміють логіку дій уряду. У тому числі і з корпоративного управління,

– сказав чиновник.

Він зазначив, що ненормально, коли наглядова рада позитивно оцінює діяльність правління компанії, яка з прибуткової "раптово" стала збитковою.

За його словами, це не відповідає міжнародним стандартам корпоративного управління.

Кабмін 28 квітня провів засідання акціонерів "Нафтогазу". В результаті припинили повноваження голови правління Андрія Коболєва , а на його місце призначили Юрія Вітренка.

В уряді повідомляють, що перед ухваленням такого рішення розглянули звіт про діяльність "Нафтогазу".

Зокрема, заслухали звіт щодо діяльності компанії у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" торік становив 19 мільярдів гривень.

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