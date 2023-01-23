Нова Зеландія назвала ім'я нового прем’єр-міністра: попередня глава уряду пішла через втому

Уряд Нової Зеландії очолить 44-річний Кріс Гіпкінс. Джасінда Ардерн раптово заявила про звільнення через втому після шести років на посаді.

Кріс Гіпкінс складе присягу 25 січня і буде прем'єром Нової Зеландії до виборів у жовтні. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

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Що відомо про нового прем'єр-міністра Нової Зеландії

За даними Reuters, Гіпкінс отримав репутацію компетентного спеціаліста під час боротьби з пандемією коронавірусу. Вперше обраний до парламенту у 2008 році, він став міністром охорони здоров'я у липні 2020 року, а наприкінці року – міністром з питань реагування на COVID-19.

Його заступницею стане Кармел Сепулоні. Решту членів команди новий прем'єр пообіцяв оголосити пізніше.

Його попередниця втомилася

19 січня Джасінда Ардерн подала у відставку. Вона заявила, що в неї більше немає сил керувати країною. На пресконференції Ардерн сказала, що шість років прем'єрства були важким часом, і тепер вона більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах.

Ардерн уточнила, що подала у відставку не тому, що ця робота важка для неї, а тому, що "інші на цій посаді зможуть домогтися більшого". Вона також розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та вийти заміж.

Для жителів Нової Зеландії новини про відставку Ардерн стала несподіванкою. Згідно з опитуваннями, більшість виборців, як і раніше, хотіли б бачити саме її на чолі уряду.

За соціологічними опитуваннями, після її звільнення Гіпкінс був найпопулярнішим кандидатом серед виборців.