В уряді 5 міністерств можуть об'єднати у 2: про які відомства йдеться

В уряді мають намір об'єднати разом декілька міністерств. Зокрема, 5 відомств поєднають в два.

Про це пише 24 Канал з посиланням на hromadske, якому про це повідомила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

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Що відомо про об'єднання міністерств?

В уряді планують об'єднати Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Також в одне відомство об'єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Відтак, Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об'єднають в Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об'єднають в Міністерство економічних ресурсів України.

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До слова, Верховна Рада 16 липня відправила у відставку уряд Шмигаля. Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження.