Уряд підтримав нові санкції проти літаків, які обійшли попередні

Кабінет Міністрів підтримав план накладання санкцій на 3 компанії, які заволоділи літаками, що вже перебували під обмеженнями. Раніше санкції запровадила Рада з нацбезпеки та оборони.

Відповідне рішення щодо санкцій проти літаків, яким раніше вдалося обійти попередні обмеження, прийняли на засідання уряду 15 грудня.

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Кабмін ухвалив нові санкції проти літаків

Міністр Олег Немчінов запропонував підтримали протокольне рішення уряду із питань схвалення плану організації виконання рішення РНБО від 10 листопада 2021 року. У ньому йдеться про застосування персональних спеціальних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів, введених у дію указом президента від 7 грудня 2021 року.

У цих пропозиціях пропонували схвалити план організації виконання рішення РНБО з зазначеного питання. Кабінет Міністрів пропозицію підтримав.

Санкції РНБО проти літаків: що відомо

На засіданні 10 листопада РНБО запровадила обмежувальні санкції до 8 людей, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму та проти 3 літаків, які літали попри введені санкції.

Ці літаки раніше були пов'язані з компанією JET4U S.R.L. Вони курсували у США, бо після санкцій їх переоформили на інші компанії.

Мовиться про авіалайнери Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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