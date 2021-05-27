Уряд підтримав ратифікацію угоди про співробітництво з Естонією

Кабмін у четвер, 26 травня, схвалив ратифікацію угоди про співробітництво України з Естонією. Таке рішення вже назвали важливим кроком для обох країн.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Естонія – цінний партнер для України.

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Ратифікація Угоди про технічне та фінансове співробітництво здатна створити сприятливий клімат подальшої реалізації спільних проєктів між Україною та Естонією і закріпити амбітність наших намірів щодо співпраці,

– наголосила Стефанішина.

Деталі від Стефанішиної

Україна та Естонія вже мають успішний досвід співробітництва у діджитал-проєктах.

Наразі українська сторона прагне розширити горизонти співпраці у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.

Угода сприятиме активізації двостороннього співробітництва та збільшенню обсягів міжнародних технічних та фінансових ресурсів. Зокрема, шляхом ноу-хау, тренінгів, консультацій, поставки обладнання та матеріалів, допомоги пов'язаної із впровадженням нових технологій, а також – надання грантів.

Угоду про технічне та фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонії Денис Шмигаль та Юрі Ратас підписали ще 27 листопада 2020 року.