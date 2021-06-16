Уряд погодив нового голову Сумської ОДА Дмитра Живицького

Новим очільником Сумської ОДА може стати Дмитро Живицький. Відповідне призначення 16 червня погодив Кабінет Міністрів.

Виступаючи перед урядовцями, Живицький наголосив, що Сумська область йому добре знайома. Він назвав основні проблеми регіону.

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Мовиться, зокрема, про недовиконання обласного бюджету, слабкі темпи виконання програми "Велике будівництво", екологічні питання та оптимізацію медичної мережі.

Основні кроки, які назвав Живицький:

аудит всієї системи управління у Сумській області;

завершення створення нових райдержадміністрацій;

передача та забезпечення виконання усіх повноважень ОТГ;

створення Агенції регіонального розвитку;

налагодження комунікації з Сумською обласною радою;

забезпечення виконання плану дій уряду та програм президента.

Що відомо про Живицького

Народився у Сумах в 1982 році. Навчався на інженерному факультеті Сумського державного університету. Працював на різних посадах у комерційному секторі, займався приватним бізнесом. На державній службі – з 2016 року. Спочатку працював у Сумській ОДА на посаді керівника апарату. Також виконував обов'язки заступник голови ОДА.

Згодом обіймав посаду першого заступника міністра розвитку громад та територій України, курував напрямок житлово-комунального господарства, енергоефективності та регіонального розвитку. У 2020 році став заступником міністра інфраструктури, опікувався напрямками дорожнього господарства та автомобільного транспорту.

Наразі Живицький залишається радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова на громадських засадах.