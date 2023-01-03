Росія занурюється в хаос, – в уряді Польщі попереджають про кризу в окупантів
Джерело:Станіслав Жарина
Війна проти України обходиться Росії дорожче з кожним днем. Тож в польському уряді попереджають, що країна-агресорка занурюється в хаос.
Таку заяву зробив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарина. Про хаос в Росії, за його словами, свідчать останні події в житті цієї країни.
Зверніть увагу Це зізнання держави-терориста, – Зеленський прокоментував руйнування льодової арени в Дружківці
Росія занурюється в хаос
Станіслав Жарина відзначив, що зараз у Росії відбуваються панічні дії спецслужб, затримання людей, пожежі та вибухи, які знищують російські міста та військові об'єкти. То ж це все, що приведе країну-агресорку до хаосу.
Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, облави на вулицях, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах - останні дані свідчать про те, що Росія занурюється в хаос,
– наголосив Жарина.
Крім того, урядовець відзначив, що в Росії наростає ще й економічна криза, через яку Москва не може навіть надавати елементарні послуги. Це, як наголосив Жарина – гарна новина.
У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наприкінці 2022 року заявив, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Генерал повідомляв, що ворог готується до нового наступу й ймовірним напрямком може стати Київ.
- Після цього напередодні Нового року до росіян звернувся Олексій Резніков. Глава Міноборони попередив росіян, що Кремль планує оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.
- Згодом Керівник ГУР МО Кирило Буданов теж сказав, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації. Вона в той чи інший спосіб може розпочатися вже 5 січня. Однак керівник розвідки відзначав, що фактично мобілізація в Росії й не завершувалася.
- Попередній раз Росія оголошувала так звану "часткову мобілізацію" восени 2022 року. Тоді до лав армії Росії нібито призвали 300 тисяч військових, після чого в Кремлі заявили про закінчення мобілізації.