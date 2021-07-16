Уряд посилить карантинні заходи в Україні, – рішення РНБО

Члени РНБО обговорили ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні, зокрема – його штами Дельта та Лямбда. Через їхнє поширення уряд планує посилити карантинні обмеження.

Про це 16 липня після брифінгу Ради нацбезпеки та оборони повідомив її секретар Олексій Данілов. За його словами, Кабмін відреагує на нові загрози вже найближчим часом.

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Про нові спалахи коронавірусу

"Кабінет міністрів ухвалить додаткові заходи, тому що це дуже небезпечно. Воно вже стосується не тільки дорослого населення, воно вже стосується і дітей", – підкреслив посадовець.

Він звернув увагу на те, що спалахи коронавірусу зараз фіксують у країнах, де відбувався чемпіонат Європи з футболу. Водночас в Україні також проводять масові заходи. Саме люди, які беруть у них участь, перебувають у першій зоні ризику. Він навів до прикладу, зокрема, фестиваль Atlas та відпочинок на морі.

Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО ухвалить жорсткіші заходи. Які саме – думаю, це ви дізнаєтеся від Ляшка очільника МОЗ – 24 канал),

– зазначив Данілов.

Скільки українців вже мають імунітет до COVID-19

Крім цього, секретар РНБО озвучив попередні результати серологічного дослідження про імунітет до COVID-19. Ці дані свідчать про те, що його мають вже 33% українців. Втім, їх може бути й значно більше – до 40%, якщо враховувати тих, хто вже вакцинувався. Данілов закликав пришвидшити вакцинування, наскільки це можливо, й запевнив, що отримати щеплення скоро зможуть безперешкодно отримати всі, хто цього хоче.

Ситуація з коронавірусом в Україні: актуальна статистика

Джерело: РНБО, МОЗ