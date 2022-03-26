Уряд прибере бюрократію і радикально зменшить податки для бізнесу
Кабінет Міністрів України зробив низку бюрократичних спрощень для бізнесу та зменшив податковий тягар.
Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал. За його словами, щоб максимально наближати перемогу – економіка має працювати.
Читайте також: Наші героїчні ЗСУ завдали ворогу потужних ударів та помітних втрат, – Зеленський
За останні 2 тижні Уряд і Парламент переформатували нашу економічну, фінансову, продовольчу, транспортну та енергетичну галузі,
– сказав Шмигаль.
Зменшення податків для бізнесу
Прем'єр зазнав, що зараз для радикально зменшені податки для бізнесу. Прибрано більшість регуляцій та бюрократичних паперів та надано можливість будь-якому підприємцю взяти кредит під 0%.
Прискорення роботи митниці
Шмигаль нагадав. що Рада вчора, 24 березня, проголосувала за законопроєкт, який дозволить нам зробити "найшвидшу у світі митницю".
Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи,
– зазначив Шмигаль.
Спрощення для ввезення гуманітарної допомоги
За його словами, на підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10 – 15 хвилин. Отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно.
"Завдяки нашим міжнародним партнерам та людям з великим серцем по всьому світу до України вже ввезено понад 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів" – додав прем'єр.
Звернення Дениса Шмигаля за 25 березня: дивіться відео